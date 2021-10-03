Двое сирийских военных ранены в результате обстрелов боевиков в Алеппо
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Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
«В провинции Алеппо в результате обстрелов из стрелкового оружия, произведённых террористами по позициям правительственных сил в районах населённых пунктов Руйаха и Бакдина, получили ранения двое сирийских военнослужащих», — приводит ТАСС его слова.
Кулить отметил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 17 обстрелов со стороны террористов.
Ранее сообщалось, что террористы совершили 14 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии.