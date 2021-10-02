Террористы совершили 14 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 14 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 14 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (из них, по данным сирийской стороны, десять обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано семь обстрелов, в провинции Латакия — четыре обстрела, в провинции Алеппо — три обстрела», — говорится в сообщении на странице Минобороны России в Facebook.

Ранее агентство SANA передавало, что террористы из «Джабхат ан-Нусры» доставили к линии фронта в сирийских провинциях Идлиб и Хама ракеты с отравляющими веществами.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.