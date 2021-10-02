SANA: в Сирии боевики перебросили в Идлиб и Хаму ракеты с отравляющими веществами

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Террористы из «Джабхат ан-Нусры»* доставили к линии фронта в сирийских провинциях Идлиб и Хама ракеты с отравляющими веществами, пишет SANA со ссылкой на источники.
SANA: в Сирии боевики перебросили в Идлиб и Хаму ракеты с отравляющими веществами
  • РИА Новости

Как утверждает агентство, оснастить ракеты «хлором и зарином» боевикам помогли «иностранные эксперты». По данным источника, оружие доставили в несколько районов на юге Идлиба и долины Аль-Габ в провинции Хама.

В сообщении отмечается, что «процесс модификации занял около двух недель», после чего восемь ракет были переброшены в пункты назначения на двух принадлежащих «Белым каскам» машинах скорой помощи.

По мнению собеседников агентства, оружие может быть использовано террористами, чтобы «обвинить Сирийскую арабскую армию в применении запрещённого международным сообществом оружия».

Организация «Белые каски» провозгласила своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Сирийские власти обвиняют её в связях с экстремистами. 

В МИД России называли деятельность «Белых касок» элементом информационной кампании по дискредитации властей САР. В частности, на них возлагали ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по правительственным объектам.

Кроме того, в феврале спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев предупредил о подготовке в республике новых провокаций с использованием химических веществ после того, как в Идлиб прибыли члены «Белых касок».

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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