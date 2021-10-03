Путин поздравил президента и канцлера ФРГ с Днём германского единства

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму федеральному президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру и канцлеру Германии Ангеле Меркель по случаю национального праздника — Дня германского единства.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин отметил, что «объединение Германии стало важным историческим событием, ознаменовавшим окончание холодной войны в Европе и положившим начало новому этапу в отношениях между нашими странами».

В Кремле также сообщили, что «президент России выразил уверенность, что интересам российского и немецкого народов в полной мере отвечало бы конструктивное развитие двустороннего сотрудничества в различных областях, взаимодействие в решении важных вопросов международной повестки дня».

Ранее сообщалось, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму президенту бундесрата (палаты представителей федеральных земель) ФРГ Райнеру Хазелоффу по случаю национального праздника — Дня германского единства.