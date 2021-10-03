Матвиенко высказалась об отношениях России и ФРГ

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму президенту бундесрата (палаты представителей федеральных земель) ФРГ Райнеру Хазелоффу по случаю национального праздника — Дня германского единства.

Она отметила, что «в отношениях между Россией и Германией успешно реализуется внушительный потенциал разностороннего сотрудничества, важным составляющим элементом которого является конструктивный российско-германский парламентский диалог».

«В сегодняшней непростой международной обстановке весьма важно сохранить сформировавшийся за годы партнёрства позитивный опыт двусторонних контактов как на уровне председателей парламентов, так и на уровне групп дружбы, что является прочной основой для активного взаимодействия наших стран в двустороннем формате и на международной арене», — приводит ТАСС текст послания.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Германии в России Гезой Андреасом фон Гайром, которая состоялась 9 сентября, заявил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Германией в сфере водородной энергетики и готова поставлять водород для последующего транзита в другие страны Европы.