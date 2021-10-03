NYT: В США кадровый кризис из-за «Северного потока — 2»

Короткая ссылка
Сенатор Тед Круз препятствует утверждению 59 американских послов, пытаясь, таким образом, подтолкнуть правительство США к действиям против газопровода «Северный поток — 2», провоцируя, тем самым, кадровый кризис, сообщает газета The New York Times.

«Отчаянная борьба, которую развернул сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, по поводу российского газопровода, создала ситуацию, которую чиновники (президента США Джо) Байдена называют кадровым кризисом — действия господина Круза задерживают десятки назначений в госдепартаменте, включая 59 на посольские позиции», — говорится в материале газеты.

Глава международного комитета сената Боб Менендез оценил действия Круза как «беспрецедентные».

Он добавил, что таким образом подрывается процесс национальной безопасности.

9 марта сообщалось, что Джо Байден считает «Северный поток — 2» плохой сделкой, поэтому Соединённые Штаты продолжат попытки прекратить реализацию этого проекта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить