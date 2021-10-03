NYT: В США кадровый кризис из-за «Северного потока — 2»
«Отчаянная борьба, которую развернул сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, по поводу российского газопровода, создала ситуацию, которую чиновники (президента США Джо) Байдена называют кадровым кризисом — действия господина Круза задерживают десятки назначений в госдепартаменте, включая 59 на посольские позиции», — говорится в материале газеты.
Глава международного комитета сената Боб Менендез оценил действия Круза как «беспрецедентные».
Он добавил, что таким образом подрывается процесс национальной безопасности.
9 марта сообщалось, что Джо Байден считает «Северный поток — 2» плохой сделкой, поэтому Соединённые Штаты продолжат попытки прекратить реализацию этого проекта.