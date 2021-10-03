NYT: В США кадровый кризис из-за «Северного потока — 2»

Сенатор Тед Круз препятствует утверждению 59 американских послов, пытаясь, таким образом, подтолкнуть правительство США к действиям против газопровода «Северный поток — 2», провоцируя, тем самым, кадровый кризис, сообщает газета The New York Times.