В Госдепе назвали условие отказа от поддержки властей Судана

Спецпосланник США по странам Африканского Рога Джеффри Фелтман предупредил власти Судана, что они могут остаться без поддержки США в случае отказа от обязательств, касающихся переходного процесса в стране, сообщает Госдеп.

«Фелтман выразил готовность США продолжить оказание политической и экономической поддержки в то время, когда в Судане идёт переходный процесс», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что сохранение поддержки зависит от соблюдения Суданом согласованного порядка переходного процесса.

По его словам, США продолжают внимательно следить за происходящим в стране.

Ранее замглавы МИД Судана Мохаммад Шариф прокомментировал попытку государственного переворота в стране.