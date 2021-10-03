В Госдепе назвали условие отказа от поддержки властей Судана
«Фелтман выразил готовность США продолжить оказание политической и экономической поддержки в то время, когда в Судане идёт переходный процесс», — говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что сохранение поддержки зависит от соблюдения Суданом согласованного порядка переходного процесса.
По его словам, США продолжают внимательно следить за происходящим в стране.
Ранее замглавы МИД Судана Мохаммад Шариф прокомментировал попытку государственного переворота в стране.