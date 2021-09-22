В МИД Судана прокомментировали попытку госпереворота в стране

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Замглавы МИД Судана Мохаммад Шариф прокомментировал попытку государственного переворота в стране.
В МИД Судана прокомментировали попытку госпереворота в стране
  • © AP Photo / Hussein Malla

По его словам, попытка госпереворота носила локальный характер и происходила без явных признаков иностранного вмешательства. 

«Эта попытка переворота носила чисто местный и ограниченный характер. В этом вопросе не было никаких явных попыток западного или иностранного вмешательства в эти события», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что данный вопрос требует дальнейшего расследования и принятия некоторых мер для того, чтобы «обеспечить неизменный демократический курс» страны.

Ранее сообщалось, что в Судане была совершена неудачная попытка государственного переворота.

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