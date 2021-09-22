В МИД Судана прокомментировали попытку госпереворота в стране

Замглавы МИД Судана Мохаммад Шариф прокомментировал попытку государственного переворота в стране.

По его словам, попытка госпереворота носила локальный характер и происходила без явных признаков иностранного вмешательства.

«Эта попытка переворота носила чисто местный и ограниченный характер. В этом вопросе не было никаких явных попыток западного или иностранного вмешательства в эти события», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что данный вопрос требует дальнейшего расследования и принятия некоторых мер для того, чтобы «обеспечить неизменный демократический курс» страны.

Ранее сообщалось, что в Судане была совершена неудачная попытка государственного переворота.