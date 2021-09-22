В США осудили попытку переворота в Судане

США выступили с осуждением попытки государственного переворота в Судане, говорится в сообщении Госдепа.

«Антидемократические действия, подобные действиям 21 сентября в Хартуме, подрывают призыв суданского народа к свободе и справедливости и ставят под угрозу международную поддержку Судана», — указано в тексте.

Также в сообщении заявляется об угрозе двусторонним отношениям США и Судана.

В Вашингтоне призвали привлечь к ответственности всех причастных к неудавшейся попытке переворота.

Ранее сообщалось, что неудачная попытка государственного переворота совершена в Судане.