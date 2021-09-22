В США осудили попытку переворота в Судане
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«Антидемократические действия, подобные действиям 21 сентября в Хартуме, подрывают призыв суданского народа к свободе и справедливости и ставят под угрозу международную поддержку Судана», — указано в тексте.
Также в сообщении заявляется об угрозе двусторонним отношениям США и Судана.
В Вашингтоне призвали привлечь к ответственности всех причастных к неудавшейся попытке переворота.
Ранее сообщалось, что неудачная попытка государственного переворота совершена в Судане.