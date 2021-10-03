Президент Туниса заявил о скором формировании нового правительства

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Президент Туниса Каис Саид в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что в ближайшие дни в стране будет сформировано новое правительство.

Отмечается, что Макрон в ходе разговора поднял тему налаживания в Тунисе общенационального диалога.

«Каис Саид сообщил в этой связи, что правительство будет сформировано уже в ближайшие дни и что вслед за этим немедленно будет положено начало общенациональному диалогу», — говорится в сообщении на сайте Елисейского дворца.

Саид подтвердил свою приверженность принципам правового государства.

10 сентября заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Туниса в Москве Тарак бен Салем провели встречу. 

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