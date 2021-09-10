Богданов провёл встречу с послом Туниса

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Туниса в Москве Тарак бен Салем провели встречу. Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Отмечается, что «в ходе беседы обсуждались приоритетные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-тунисских отношений, включая углубление политического диалога и возобновление регулярного авиасообщения, временно приостановленного из-за пандемии COVID-19».

«Состоялся также заинтересованный обмен мнениями по складывающейся обстановке на севере Африки в контексте задачи консолидации международных усилий по противодействию экстремизму и террористической угрозе», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялась рабочая встреча генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с генеральным директором тунисской компании Telnet Holding Мухаммедом Фрихой при участии чрезвычайного и полномочного посла Тунисской Республики в Российской Федерации Тарака бен Салема.