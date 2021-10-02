В ООН заявили о смерти одного миротворца в Мали

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В результате подрыва группы миротворцев ООН в Мали погиб один человек, ещё трое получили ранения. Об этом сообщил глава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в стране (МИНУСМА) Эль-Гассим Ване.
В ООН заявили о смерти одного миротворца в Мали
  • © Ludovic MARIN / AFP

«Один человек погиб и трое получили тяжёлые ранения после того, как одна из наших групп подорвалась на самодельном взрывном устройстве», — приводит ТАСС его заявление.

Отмечается, что ЧП произошло в районе города Тесалит на северо-востоке Мали вблизи границы с Алжиром.

Ранее спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что Россия готова содействовать скорейшей нормализации и урегулированию в Мали.

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