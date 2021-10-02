Испанский журналист рассказал о «счастье россиян» из-за цен на электроэнергию

Испанский журналист Марк Мархинедас в статье для El Periodico сравнил цены на электроэнергию в России и Испании, а также порассуждал о том, почему некоторые россияне живут в «счастливом неведении» о том, сколько за коммунальные услуги платят жители Европы.

В материале журналист пишет о некоей Татьяне Ч., которая приехала из Сибири в Москву, работает адвокатом и «не упускает возможности съездить в Европу», в том числе в Италию.

«В отличие от многих своих сограждан Татьяна не мечтает переехать за границу и не думает с завистью о той разнице, что отделяет её ежемесячный доход от дохода её коллег в какой-нибудь европейской стране», — пишет Мархинедас.

Как отметила Татьяна, её европейские коллеги «зарабатывают больше», однако разницы не ощущается в связи с тем, что они «намного больше платят за коммунальные услуги».

Журналист подчёркивает, что в России привычное на Западе понятие «энергетическая бедность» кажется «практически научной фантастикой», так как Россия является одним из основных мировых экспортёров газа и нефти, а цены на энергоносители в стране «удивительно низкие по сравнению с теми, что приняты на западе Европейского континента».

«Счёт за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдётся более чем в два раза дешевле, чем в нашей стране», — пишет автор, слова которого приводит ИноСМИ.

Ссылаясь на данные GlobalPetrolPrices.com, журналист отмечает, что киловатт-час для домашнего потребления в России стоит $0,064 (€0,055), в то время как в Испании эти цифры составляют $0,223 (около €0,19).

В апреле замруководителя направления «Климат и зелёная энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов заявил, что уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30—50% ниже экономически обоснованных.