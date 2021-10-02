Испанский журналист рассказал о «счастье россиян» из-за цен на электроэнергию

Короткая ссылка
Испанский журналист Марк Мархинедас в статье для El Periodico сравнил цены на электроэнергию в России и Испании, а также порассуждал о том, почему некоторые россияне живут в «счастливом неведении» о том, сколько за коммунальные услуги платят жители Европы.
Испанский журналист рассказал о «счастье россиян» из-за цен на электроэнергию
  • globallookpress.com

В материале журналист пишет о некоей Татьяне Ч., которая приехала из Сибири в Москву, работает адвокатом и «не упускает возможности съездить в Европу», в том числе в Италию.

«В отличие от многих своих сограждан Татьяна не мечтает переехать за границу и не думает с завистью о той разнице, что отделяет её ежемесячный доход от дохода её коллег в какой-нибудь европейской стране», — пишет Мархинедас.

Как отметила Татьяна, её европейские коллеги «зарабатывают больше», однако разницы не ощущается в связи с тем, что они «намного больше платят за коммунальные услуги».

Журналист подчёркивает, что в России привычное на Западе понятие «энергетическая бедность» кажется «практически научной фантастикой», так как Россия является одним из основных мировых экспортёров газа и нефти, а цены на энергоносители в стране «удивительно низкие по сравнению с теми, что приняты на западе Европейского континента».

«Счёт за свет в России в 3,5 раза меньше, чем в Испании, а заправка автомобиля для российского потребителя обойдётся более чем в два раза дешевле, чем в нашей стране», — пишет автор, слова которого приводит ИноСМИ.

Ссылаясь на данные GlobalPetrolPrices.com, журналист отмечает, что киловатт-час для домашнего потребления в России стоит $0,064 (€0,055), в то время как в Испании эти цифры составляют $0,223 (около €0,19).

В апреле замруководителя направления «Климат и зелёная энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов заявил, что уровни тарифов на электроэнергию для населения в России в среднем на 30—50% ниже экономически обоснованных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить