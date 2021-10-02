Khaama Press: афганские власти перебросят «батальон смертников» охранять границы
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Об этом сообщает Khaama Press.
«Без этого батальона поражение США было бы невозможным. Эти храбрые люди носят пояса и взрывают базы США в Афганистане», — сказал Ахмади.
Ранее министр экономики во временном правительстве Афганистана Кари Дин Мохаммад Ханиф заявил, что мировое сообщество должно предоставить движению «Талибан»* 20 месяцев, прежде чем судить о его правлении.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.