Khaama Press: афганские власти перебросят «батальон смертников» охранять границы

В Афганистане заявили о переброске «батальона смертников» для охраны границ в провинцию Бадахшан, которая граничит с Китаем и Таджикистаном. По словам замглавы региона Нисара Ахмада Ахмади, батальон носит название «Армия Мансура» и укомплектован «людьми, не знающими страха и готовыми надеть начинённые взрывчаткой жилеты».

Об этом сообщает Khaama Press.

«Без этого батальона поражение США было бы невозможным. Эти храбрые люди носят пояса и взрывают базы США в Афганистане», — сказал Ахмади.

Ранее министр экономики во временном правительстве Афганистана Кари Дин Мохаммад Ханиф заявил, что мировое сообщество должно предоставить движению «Талибан»* 20 месяцев, прежде чем судить о его правлении.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.