Талибы призвали мировое сообщество дать им время

Мировое сообщество должно предоставить движению «Талибан»* 20 месяцев, прежде чем судить о его правлении, заявил министр экономики во временном правительстве Афганистана Кари Дин Мохаммад Ханиф.

«Пусть мир даст нам 20 месяцев, а затем судит, добились ли мы успеха или нет», — приводит слова Ханифа член комиссии талибов по культуре Инамулла Самангани на своей странице в Twitter.

قاری دین محمد حنیف، سرپرست وزیر اقتصاد:



ما از جهان نمی‌خواهیم ما را به مثل نظام گذشته کمک و همکاری کند. جهان نظام گذشته را ۲۰ سال کمک و حمایت کرد اما باز هم ناکام شد. جهان ما را ۲۰ ماه فرصت دهد، سپس قضاوت کند که ما کامیاب هستیم یا ناکام. — Inamullah Samangani (@HabibiSamangani) September 25, 2021

По его словам, талибы не требуют у мира помощи, в отличие от прежнего режима.

Он заявил, что предыдущему афганскому правительству мировое сообщество помогало 20 лет.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что мировое сообщество должно оказать Афганистану помощь в связи с критической гуманитарной ситуацией в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.