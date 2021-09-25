Талибы призвали мировое сообщество дать им время

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Мировое сообщество должно предоставить движению «Талибан»* 20 месяцев, прежде чем судить о его правлении, заявил министр экономики во временном правительстве Афганистана Кари Дин Мохаммад Ханиф.
Талибы призвали мировое сообщество дать им время
  • Reuters

«Пусть мир даст нам 20 месяцев, а затем судит, добились ли мы успеха или нет», — приводит слова Ханифа член комиссии талибов по культуре Инамулла Самангани на своей странице в Twitter.

По его словам, талибы не требуют у мира помощи, в отличие от прежнего режима.

Он заявил, что предыдущему афганскому правительству мировое сообщество помогало 20 лет.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что мировое сообщество должно оказать Афганистану помощь в связи с критической гуманитарной ситуацией в республике.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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