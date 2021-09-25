Власти Пакистана призвали к оказанию помощи Афганистану

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Премьер-министр Пакистана Имран Хан на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что мировое сообщество должно оказать Афганистану помощь в связи с критической гуманитарной ситуацией в республике.
Власти Пакистана призвали к оказанию помощи Афганистану
  • Reuters

«Если сейчас не обратить внимание на Афганистан, где, по данным ООН, половина населения находится в бедственном положении, то в следующем году за чертой бедности окажется около 90% жителей страны», — приводит Интерфакс слова Хана.

По его прогнозу, гуманитарный кризис в Афганистане может отразиться не только на соседних с Афганистаном государствах, но и на мировой обстановке.

По словам Хана, гуманитарная помощь Афганистану должна быть оказана незамедлительно.

Ранее в российском МИД рассказали о переговорах России, Китая, Пакистана и радикального движения «Талибан»*.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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