Власти Пакистана призвали к оказанию помощи Афганистану
- Reuters
«Если сейчас не обратить внимание на Афганистан, где, по данным ООН, половина населения находится в бедственном положении, то в следующем году за чертой бедности окажется около 90% жителей страны», — приводит Интерфакс слова Хана.
По его прогнозу, гуманитарный кризис в Афганистане может отразиться не только на соседних с Афганистаном государствах, но и на мировой обстановке.
По словам Хана, гуманитарная помощь Афганистану должна быть оказана незамедлительно.
Ранее в российском МИД рассказали о переговорах России, Китая, Пакистана и радикального движения «Талибан»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.