Дутерте намерен завершить политическую карьеру после истечения президентских полномочий

Президент Филиппин Родриго Дутерте не намерен участвовать во всеобщих выборах 2022 года и планирует завершить политическую карьеру по истечении своих полномочий.

Как уточняет Associated Press, Дутерте мог претендовать на пост вице-президента.

«Среди многих филиппинцев ходит мнение, что я не имею должной квалификации и это было бы нарушением Конституции. Повинуясь народной воле... я выполню ваше желание и сегодня объявляю об уходе из политики», — сказал президент.

BREAKING: Philippine President Rodrigo Duterte says he is backing out of an announced plan to run for vice president in next year’s elections and will retire from politics after his term ends. https://t.co/FkDnvJlSg8 — The Associated Press (@AP) October 2, 2021

Выборы на Филиппинах запланированы на 9 мая 2022 года, а Конституция страны ограничивает время пребывания на должности президента одним шестилетним сроком.

В 2018 году пресс-секретарь президента сообщал, что Дутерте готов оставить свой пост досрочно.

Он также попросил военных и полицейских «застрелить его», если он «захочет стать диктатором».