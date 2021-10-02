Дутерте намерен завершить политическую карьеру после истечения президентских полномочий

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Президент Филиппин Родриго Дутерте не намерен участвовать во всеобщих выборах 2022 года и планирует завершить политическую карьеру по истечении своих полномочий.
Дутерте намерен завершить политическую карьеру после истечения президентских полномочий
  • Reuters

Как уточняет Associated Press, Дутерте мог претендовать на пост вице-президента.

«Среди многих филиппинцев ходит мнение, что я не имею должной квалификации и это было бы нарушением Конституции. Повинуясь народной воле... я выполню ваше желание и сегодня объявляю об уходе из политики», — сказал президент.

Выборы на Филиппинах запланированы на 9 мая 2022 года, а Конституция страны ограничивает время пребывания на должности президента одним шестилетним сроком.

В 2018 году пресс-секретарь президента сообщал, что Дутерте готов оставить свой пост досрочно.

Он также попросил военных и полицейских «застрелить его», если он «захочет стать диктатором».

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