Конгресс США озабочен «упадком демократии» в Грузии

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Американские конгрессмены Грегори Микс и Майкл Маккол выступили с заявлением в преддверии выборов в местные органы власти в Грузии.

«Мы по-прежнему обеспокоены продолжающимся упадком демократии в Грузии, политической поляризацией и сообщениями о предвыборном насилии», — говорится в тексте заявления.

Конгрессмены акцентировали внимание на «евро-атлантическом будущем» страны, отметив, что, если Грузия хочет соответствовать демократическим стандартам НАТО, ОБСЕ и ЕС, все участвующие в выборах стороны должны вести себя соответствующим образом.

«Мы будем внимательно следить за выборами. Мы с нетерпением ждём результатов наблюдения от миссии ОБСЕ», — отметили в Вашингтоне.

Муниципальные выборы в Грузии назначены на 2 октября.

1 октября грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что экс-президент государства Михаил Саакашвили задержан на территории республики и переведён в пенитенциарное заведение.

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