В Госдепе США отреагировали на задержание Саакашвилли

В Госдепе США прокомментировали задержание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«У нас есть сообщения о его аресте, и мы внимательно следим за развитием событий», — приводит слова представителя Госдепартамента Соединённых Штатов телеканал «Матхивари архи».

Вашингтон призывает власти Грузии обеспечить соблюдение прав человека и принцип равенства в соответствии с местным законодательством для экс-президента страны.

1 октября грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики и переведён в пенитенциарное заведение.

До этого Саакашвили написал в Facebook, что вернулся на родину.