В Госдепе США отреагировали на задержание Саакашвилли
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«У нас есть сообщения о его аресте, и мы внимательно следим за развитием событий», — приводит слова представителя Госдепартамента Соединённых Штатов телеканал «Матхивари архи».
Вашингтон призывает власти Грузии обеспечить соблюдение прав человека и принцип равенства в соответствии с местным законодательством для экс-президента страны.
1 октября грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержан на территории республики и переведён в пенитенциарное заведение.
До этого Саакашвили написал в Facebook, что вернулся на родину.