Полковник Думбуя занял пост президента Гвинеи на переходный период

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Организатор прошедшего в Гвинее военного переворота полковник Мамади Думбуя приведён к присяге в качестве главы государства на переходный период.
Полковник Думбуя занял пост президента Гвинеи на переходный период
  • Reuters

Об этом сообщает портал Guinéenews.

Думбуя пообещал занимать пост президента только в переходный период.

«Хочу подтвердить, что ни я, ни кто-либо из членов руководства (правящего) Национального комитета по сплочению и развитию Гвинеи не будем баллотироваться на предстоящих (президентских) выборах», — заявил он.

Ранее сообщалось, что группировка мятежников, задержавшая президента Гвинеи, заявила о введении хартии переходного периода.

В ходе краткосрочных боестолкновений в начале сентября власть в Гвинее захватили мятежники во главе с полковником спецназа Мамади Думбуя. Президент страны был задержан.

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