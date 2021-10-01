Полковник Думбуя занял пост президента Гвинеи на переходный период
- Reuters
Об этом сообщает портал Guinéenews.
Думбуя пообещал занимать пост президента только в переходный период.
«Хочу подтвердить, что ни я, ни кто-либо из членов руководства (правящего) Национального комитета по сплочению и развитию Гвинеи не будем баллотироваться на предстоящих (президентских) выборах», — заявил он.
Ранее сообщалось, что группировка мятежников, задержавшая президента Гвинеи, заявила о введении хартии переходного периода.
В ходе краткосрочных боестолкновений в начале сентября власть в Гвинее захватили мятежники во главе с полковником спецназа Мамади Думбуя. Президент страны был задержан.