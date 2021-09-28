В Гвинее мятежники объявили о хартии переходного периода

Группировка мятежников, задержавшие президента Гвинеи, заявили о введении хартии переходного периода. Об этом информирует портал Guinee News.

«Хунта во главе с полковником Мамади Думбуей провозгласила переходную хартию, которая служит основным законом до принятия новой конституции», — говорится в сообщении.

Согласно хартии, Думбуя является президентом переходного периода. Также предусматривается создание временного правительства во главе с гражданским премьер-министром и переходного национального совета.

Отмечается, что данный совет будет состоять из 81 человека.

В ходе краткосрочных боестолкновений в начале сентября власть в Гвинее захватили мятежники во главе с полковником спецназа Мамади Думбуя. Президент страны был задержан.

В российском посольстве в Конакри сообщили, что обстановка в Гвинее после государственного переворота относительно спокойная.