В посольстве России оценили обстановку в Гвинее
- Reuters
«Обстановка в стране относительно спокойная. Посольство работает в обычном режиме», — приводит ТАСС сообщение дипломатической миссии.
Там отметили, что непосредственной угрозы российским гражданам не просматривается.
Ранее в МИД России заявили об отсутствии инцидентов с россиянами в Гвинее на фоне госпереворота.
В начале сентября власть в Гвинее захватили мятежники во главе с полковником спецназа Мамади Думбуя. Президент страны был задержан.