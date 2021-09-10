В посольстве России оценили обстановку в Гвинее

В российском посольстве в Конакри сообщили, что обстановка в Гвинее после государственного переворота относительно спокойная.

«Обстановка в стране относительно спокойная. Посольство работает в обычном режиме», — приводит ТАСС сообщение дипломатической миссии.

Там отметили, что непосредственной угрозы российским гражданам не просматривается.

Ранее в МИД России заявили об отсутствии инцидентов с россиянами в Гвинее на фоне госпереворота.

В начале сентября власть в Гвинее захватили мятежники во главе с полковником спецназа Мамади Думбуя. Президент страны был задержан.