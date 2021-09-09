В МИД России заявили об отсутствии инцидентов с россиянами в Гвинее на фоне госпереворота

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, несмотря на напряжённую обстановку в Гвинее, где произошёл госпереворот, с россиянами или посольством России в стране никаких ЧП не было.
В МИД России заявили об отсутствии инцидентов с россиянами в Гвинее на фоне госпереворота
  • РИА Новости

«По сведению нашего диппредставительства в этой стране, обстановка вокруг посольства России остаётся спокойной, каких-либо инцидентов с участием российских граждан и сотрудников работающих в стране российских компаний не отмечено», — цитирует её Интерфакс.

По её словам, российская сторона поддерживает постоянную связь с россиянами в стране и принимает меры по обеспечению их безопасности.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил попытку военного переворота в Гвинее и призвал освободить Конде.

В ходе краткосрочных боестолкновений власть в Гвинее захватили мятежники во главе с полковником спецназа Мамади Думбуей. Конде был, предположительно, задержан бунтовщиками.

В своём обращении к гражданам Думбуя заявил, что в стране низложено правительство, а Конституция утратила силу. Полковник пояснил, что на госпереворот военных толкнули бедность населения и зашкаливающий уровень коррупции.

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