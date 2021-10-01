Меркель призвала к выводу иностранных войск из Ливии

Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Манфи призвала к выводу иностранных наёмников и солдат из страны.

«Вопрос будущего Ливии должен определяться ливийскими силами, ливийскими гражданами, а не иностранным влиянием», — приводит агентство DPA её слова.

По мнению Меркель, перед выборами в Ливии, которые назначены на 24 декабря, «остаётся много работы».

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен на полях Генассамблеи ООН обсудил с зарубежными коллегами ситуацию в Ливии и высказался против внешнего вмешательства в дела данной страны.