Блинкен на полях ГА ООН высказался против вмешательства в дела Ливии

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с зарубежными коллегами ситуацию в Ливии и высказался против внешнего вмешательства в дела данной страны.

В нём говорится, что Блинкен «принял участие во встрече на уровне министров на полях Генассамблеи ООН, организованной Францией, Германией и Италией».

«Блинкен подтвердил поддержку США Ливии, «свободной от иностранного вмешательства», — сказано в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Блинкен также поддерживает президентские и парламентские выборы в Ливии 24 декабря и призывает руководство Ливии обеспечить честное и свободное голосование.

В июне Блинкен на переговорах с итальянским президентом Серджо Маттареллой обсудили Китай, Ливию, а также борьбу с пандемией и проблему изменения климата.