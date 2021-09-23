Блинкен на полях ГА ООН высказался против вмешательства в дела Ливии
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В нём говорится, что Блинкен «принял участие во встрече на уровне министров на полях Генассамблеи ООН, организованной Францией, Германией и Италией».
«Блинкен подтвердил поддержку США Ливии, «свободной от иностранного вмешательства», — сказано в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
Блинкен также поддерживает президентские и парламентские выборы в Ливии 24 декабря и призывает руководство Ливии обеспечить честное и свободное голосование.
В июне Блинкен на переговорах с итальянским президентом Серджо Маттареллой обсудили Китай, Ливию, а также борьбу с пандемией и проблему изменения климата.