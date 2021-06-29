Блинкен провёл переговоры с президентом Италии

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Госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с итальянским президентом Серджо Маттареллой обсудили Китай, Ливию, а также борьбу с пандемией и проблему изменения климата. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.
Блинкен провёл переговоры с президентом Италии
  • Reuters

«Госсекретарь Блинкен и президент Маттарелла подчеркнули важность американо-итальянских партнёрских отношений в глобальных усилиях по борьбе с климатическим кризисом и восстановлению после COVID-19», — говорится в сообщении.

Как уточняется, «стороны также обсудили общие ценности, в том числе в контексте прав человека в Китае и во всём мире, а также коллективную поддержку плана Ливии по проведению национальных выборов в декабре 2021 года».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и Блинкен будут сопредседателями на министерской встрече международной антитеррористической коалиции против террористической группировки «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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