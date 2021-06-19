Италия и США проведут встречу коалиции против ИГ 28 июня
- Reuters
«Встреча предоставит возможность обновить коллективную приверженность членов коалиции окончательному поражению ИГ», — цитирует РИА Новости сообщение МИД Италии.
Мероприятие состоится в Риме 29 июня. Уточняется, что в нём примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
2 мая турецкая полиция совместно со спецслужбами страны захватила одного из лидеров террористической организации «Исламское государство».
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.