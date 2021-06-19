Италия и США проведут встречу коалиции против ИГ 28 июня

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и госсекретарь США Энтони Блинкен будут сопредседателями на министерской встрече международной антитеррористической коалиции против террористической группировки «Исламское государство»*.

Reuters