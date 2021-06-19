Италия и США проведут встречу коалиции против ИГ 28 июня

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Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и госсекретарь США Энтони Блинкен будут сопредседателями на министерской встрече международной антитеррористической коалиции против террористической группировки «Исламское государство»*.
Италия и США проведут встречу коалиции против ИГ 28 июня
  • Reuters

«Встреча предоставит возможность обновить коллективную приверженность членов коалиции окончательному поражению ИГ», — цитирует РИА Новости сообщение МИД Италии.

Мероприятие состоится в Риме 29 июня. Уточняется, что в нём примут участие генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

2 мая турецкая полиция совместно со спецслужбами страны захватила одного из лидеров террористической организации «Исламское государство».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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