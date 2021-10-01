Путин направил Си Цзиньпину телеграмму по случаю 72-й годовщины образования КНР

Президент России Владимир Путин направил председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину телеграмму по случаю 72-й годовщины образования КНР.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее всемерно наращивать российско-китайское сотрудничество на различных направлениях. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне», — говорится в поздравлении Путина.

Российский лидер отметил, что Китай добился впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической и других сферах, активно участвует в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

Ранее сообщалось, что Путин получил приглашение посетить зимние Олимпийские игры в Пекине.