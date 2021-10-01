Пакистан ограничил внутренние перелёты для непривитых граждан

Правительство Пакистана ввело запрет на внутренние авиаперелёты для граждан, не привитых от коронавируса.

Министр авиации Гулам Сарвар Хан объявил о запрете в Twitter, заявив, что «только полностью вакцинированным пассажирам в возрасте 18 лет и старше будет разрешено совершать внутренние авиаперелёты в пределах Пакистана».

Также правительство страны запретило непривитым жителям Пакистана работать в офисах и посещать торговые центры, сообщает Associated Press.

Всего в Пакистане с населением в 220 млн человек полностью вакцинировано только 30 млн жителей.

В мае первая партия вакцины от коронавируса производства AstraZeneca была доставлена в страну через механизм COVAX.

9 февраля Управление по контролю за лекарственными средствами Пакистана одобрило применение «Спутника V».