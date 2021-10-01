Блинкен: США ожидают от России действий по борьбе с киберпреступностью

В Вашингтоне ожидают от России действий, которые были бы направлены на борьбу с киберпреступниками, использующими вирусы-вымогатели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В интервью телеканалу KDKA, стенограмма которого размещена на официальном сайте Госдепа, он отметил возросший уровень угрозы как внутри Соединённых Штатов, так и во всём мире. По мнению Блинкена, с учётом этих условий необходимо улучшать защиту и информировать людей об этой проблеме, чтобы они принимали меры безопасности самостоятельно.

«Если в какой-либо стране, будь то Россия или другое государство, действуют подобные группировки, то в их (местных властей. — RT) сферу ответственности входит борьба с ними», — убеждён госсекретарь США.

Он отметил необходимость пресекать деятельность таких группировок и привлекать их к ответственности.

«Если они (власти. — RT) не желают или не имеют возможности заниматься этим, то, как президент Байден дал понять в том числе президенту Путину, мы сами будем делать это», — заключил Блинкен.

Президент США Джо Байден объявил октябрь текущего года месяцем осведомлённости о кибербезопасности.

На заседании штаба кибернетической безопасности Японии ранее был одобрен проект новой трёхлетней стратегии кибербезопасности. Россия, Китай и КНДР в документе упоминаются в качестве потенциальных источников хакерских атак.