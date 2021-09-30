В Пентагоне не увидели угрозы для США от испытаний КНДР гиперзвуковой ракеты

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Соединённые Штаты полагают, что проведённые Пхеньяном испытания гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8» не представляют непосредственной угрозы для страны и её союзников.
В Пентагоне не увидели угрозы для США от испытаний КНДР гиперзвуковой ракеты
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

«Мы полагаем, что это событие не несёт непосредственной угрозы военнослужащим и территории США или союзникам. Мы всё ещё изучаем специфику этого запуска», — заявил на брифинге Джон Кирби.

Ранее в Госдепе прокомментировали испытание КНДР новой гиперзвуковой ракеты. О пуске ракеты «Хвасон-8» в КНДР 29 сентября сообщило агентство ЦТАК.

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