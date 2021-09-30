Рябков рассказал об очередном раунде консультаций России и США в Женеве

Новый раунд консультаций России и США по стратегической стабильности показал, что страны готовы двигать процесс дальше, однако точек соприкосновения у сторон пока мало, рассказал журналистам заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«В совокупности всё продемонстрировало, что, несмотря на имеющиеся расхождения, а их очень много как в концептуальной сфере, так и с точки зрения подхода к конкретным элементам ядерной политики, даже с точки зрения интерпретации намерений друг друга, различия сохраняются», — сказал замминистра журналистам.

Он подчеркнул, что при этом есть желание и готовность «двигать процесс дальше».

«И его постепенное структурирование, с одной стороны, само по себе является признаком такого ответственного подхода, а с другой стороны, позволит нам, я думаю, точнее определить пределы возможного и попробовать хотя бы постепенно расширять точки соприкосновения, которых пока крайне мало», — цитирует его ТАСС.

В конце июля Сергей Рябков рассказал, что остался доволен тем, как прошли российско-американские консультации по стратегической стабильности в Женеве.

По его словам, переговоры показали потенциал для сближения позиций двух стран.