В Германии 96-летняя экс-секретарь концлагеря скрылась от суда

Ирмгард Фурхнер, служившая в годы Второй мировой войны секретарём в концлагере Штуттгоф, скрылась от суда на такси.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Женщина не явилась на судебный процесс в городе Итцехо в Германии. Её обвиняют в пособничестве в жестоких убийствах в 11 412 случаях и пособничестве в покушениях на убийство в 18 случаях.

По сообщению полиции, 96-летнаяя Фурхнер, которая проживает в доме престарелых, вызвала такси и уехала в неизвестном направлении.

Позднее стало известно о её задержании.

«Сейчас она сидит в полицейском участке Лангенхорна, её допрашивают», — написало издание Bild.

В сентябре сообщалось, что пособник нацистов Гельмут Оберлендер, подозреваемый в причастности к убийствам мирных жителей СССР, умер в Канаде в возрасте 97 лет, не дождавшись слушаний о его депортации.