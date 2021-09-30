Россия и Франция обсудили вопросы кибербезопасности

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Российско-французская рабочая группа провела заседание в рамках межведомственного стратегического диалога по кибербезопасности.
Россия и Франция обсудили вопросы кибербезопасности
  • © Andrew Brookes
  • Gettyimages.ru

«Стороны констатировали необходимость предотвращения конфликтов и недопущения любого рода конфронтаций в информационном пространстве, (необходимость. — RT) использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в мирных целях, укрепления международного сотрудничества в области противодействия информационной преступности», — говорится в сообщении МИД России.

Отмечается, что участники группы «подробно затронули вопросы двустороннего практического взаимодействия в сфере борьбы с информационной преступностью».

Ранее эксперт по кибербезопасности рассказал о современных способах мошенничества в сети.

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