Россия и Франция обсудили вопросы кибербезопасности
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«Стороны констатировали необходимость предотвращения конфликтов и недопущения любого рода конфронтаций в информационном пространстве, (необходимость. — RT) использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в мирных целях, укрепления международного сотрудничества в области противодействия информационной преступности», — говорится в сообщении МИД России.
Отмечается, что участники группы «подробно затронули вопросы двустороннего практического взаимодействия в сфере борьбы с информационной преступностью».
Ранее эксперт по кибербезопасности рассказал о современных способах мошенничества в сети.