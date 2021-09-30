Эксперт по кибербезопасности рассказал о современных способах мошенничества в сети
- РИА Новости
Так, в беседе с «Москвой 24» он отметил, что во втором квартале 2021 года эксперты зафиксировали всплеск мошеннической активности, связанной с рассылкой скам-писем.
«Чаще всего пользователю предлагают щедрое денежное вознаграждение — социальную выплату, деньги за прохождение опроса или другой лёгкий заработок. Но чтобы его получить, просят оплатить комиссию, обычно небольшую, в районе 200—300 рублей. В итоге «комиссия» достаётся злоумышленникам, а жертва не получает ничего», — предупредил Галов.
Ещё одной масштабной угрозой остаются телефонные аферисты. По данным специалиста, в первом полугодии 2021 года доля звонков с подозрением на мошенничество выросла почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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