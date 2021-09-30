Эксперт по кибербезопасности рассказал о современных способах мошенничества в сети

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Эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов рассказал, что за последние несколько лет в России выросли объёмы скама — сообщений, в которых мошенники обещают крупное денежное вознаграждение за прохождение опроса или участие в акции.
Эксперт по кибербезопасности рассказал о современных способах мошенничества в сети
  • РИА Новости

Так, в беседе с «Москвой 24» он отметил, что во втором квартале 2021 года эксперты зафиксировали всплеск мошеннической активности, связанной с рассылкой скам-писем.

«Чаще всего пользователю предлагают щедрое денежное вознаграждение — социальную выплату, деньги за прохождение опроса или другой лёгкий заработок. Но чтобы его получить, просят оплатить комиссию, обычно небольшую, в районе 200—300 рублей. В итоге «комиссия» достаётся злоумышленникам, а жертва не получает ничего», — предупредил Галов.

Ещё одной масштабной угрозой остаются телефонные аферисты. По данным специалиста, в первом полугодии 2021 года доля звонков с подозрением на мошенничество выросла почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее психотерапевт и психолог Евгений Фомин в беседе с Nation News дал советы по защите пожилых граждан от мошенников.

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