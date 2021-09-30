Полиция Швеции подозревает во взрыве здания в Гётеборге арендатора одной из квартир

Шведская полиция подозревает арендатора одной из квартир во взрыве жилого здания в Гётеборге. В результате инцидента пострадали не менее 20 человек, четверо из них получили серьёзные ранения.

© Bjorn Larsson Rosvall/TT via AP

Об этом сообщает Associated Press. «Мы до сих пор не знаем, что стало причиной взрыва. Расследование не закончено», — заявил на пресс-конференции старший офицер полиции Швеции Андерс Борджессон. Взрыв в жилом доме произошёл 28 сентября.