Полиция Швеции подозревает во взрыве здания в Гётеборге арендатора одной из квартир

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Шведская полиция подозревает арендатора одной из квартир во взрыве жилого здания в Гётеборге. В результате инцидента пострадали не менее 20 человек, четверо из них получили серьёзные ранения.
Полиция Швеции подозревает во взрыве здания в Гётеборге арендатора одной из квартир
  • © Bjorn Larsson Rosvall/TT via AP

Об этом сообщает Associated Press.

«Мы до сих пор не знаем, что стало причиной взрыва. Расследование не закончено», — заявил на пресс-конференции старший офицер полиции Швеции Андерс Борджессон.

Взрыв в жилом доме произошёл 28 сентября.

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