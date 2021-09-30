Лавров 4 октября проведёт переговоры с министром иностранных дел Египта

Заместитель директора департамента информации и печати российского МИД Алексей Зайцев сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт 4 октября переговоры в Москве с главой МИД Египта Самехом Шукри.

«4 октября состоятся переговоры министра (иностранных дел России Сергея Лаврова. — RT) с министром иностранных дел Арабской Республики Египет Самехом Шукри, который будет находиться в Москве с рабочим визитом с 3 по 5 октября», — цитирует ТАСС Зайцева.

Ранее сообщалось, что Лавров на полях Генассамблеи ООН провёл встречи с рядом официальных лиц, в том числе с министрами иностранных дел Египта, Польши и Ирландии.

Также стало известно, что замглавы МИД России Александр Грушко принял заместителя министра иностранных дел Египта Бадра Абдельати.