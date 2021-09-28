Замглавы МИД России встретился с замминистра иностранных дел Египта

Замглавы МИД России Александр Грушко принял заместителя министра иностранных дел Египта Бадра Абдельати. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «состоялось заинтересованное обсуждение ситуации в Европе и прилегающих регионах, отношений двух стран с Европейским союзом, НАТО, а также широкого круга вопросов региональной и международной повестки, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье и на постсоветском пространстве».

«С обеих сторон был подтверждён настрой на поддержание плотного диалога по данной проблематике», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН провёл встречи с рядом официальных лиц, в том числе с министрами иностранных дел Египта, Польши и Ирландии.