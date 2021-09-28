Замглавы МИД России встретился с замминистра иностранных дел Египта

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Замглавы МИД России Александр Грушко принял заместителя министра иностранных дел Египта Бадра Абдельати. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Замглавы МИД России встретился с замминистра иностранных дел Египта
  • РИА Новости

Отмечается, что «состоялось заинтересованное обсуждение ситуации в Европе и прилегающих регионах, отношений двух стран с Европейским союзом, НАТО, а также широкого круга вопросов региональной и международной повестки, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье и на постсоветском пространстве».

«С обеих сторон был подтверждён настрой на поддержание плотного диалога по данной проблематике», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что глава российского МИД Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН провёл встречи с рядом официальных лиц, в том числе с министрами иностранных дел Египта, Польши и Ирландии.

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