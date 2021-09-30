Получивший год тюрьмы Саркози обжалует приговор
«Саркози, с которым я только что говорил по телефону, попросил меня опротестовать приговор. Я сделаю это немедленно», — цитирует защитника BFMTV.
Ранее суд в Париже приговорил Саркози к году тюрьмы. Отбывать наказание он будет дома под электронным наблюдением.
Сам политик на оглашении приговора не присутствовал.
Суд признал, что Саркози знал о законном пороге расходов на избирательную кампанию 2012 года и был предупреждён о возможных перерасходах, но продолжил предвыборные митинги.