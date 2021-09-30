Получивший год тюрьмы Саркози обжалует приговор

Бывший президент Франции Николя Саркози, получивший год тюрьмы по делу о незаконном финансировании президентской кампании, подаст апелляцию на приговор. Об этом сообщил его адвокат.

«Саркози, с которым я только что говорил по телефону, попросил меня опротестовать приговор. Я сделаю это немедленно», — цитирует защитника BFMTV.

Ранее суд в Париже приговорил Саркози к году тюрьмы. Отбывать наказание он будет дома под электронным наблюдением.

Сам политик на оглашении приговора не присутствовал.

Суд признал, что Саркози знал о законном пороге расходов на избирательную кампанию 2012 года и был предупреждён о возможных перерасходах, но продолжил предвыборные митинги.