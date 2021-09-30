Кнайсль выразила сожаление в связи с удалением немецких YouTube-каналов RT

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью RT заявила, что выражает сожаление и неодобрение в связи с удалением YouTube двух немецких каналов RT.

«Очень прискорбно, что принимаются такие меры. В какой-то степени это само по себе не ново. С другой стороны, это качественно новый уровень, и лично я могу лишь выразить сожаление и неодобрение таких шагов. Мотивы и обоснование мне непонятны. Это нелепо», — заявила Кнайсль.

Также она отметила, что в вопросе ответных мер, которые может принять Россия, ситуация получается весьма деликатная, поскольку YouTube работает по лицензии США.

«Принцип взаимности — двигатель всех международных отношений. Но в данном случае в какой плоскости делать ответные шаги? Ситуация, я бы сказала, весьма деликатна. Однако я надеюсь, что можно найти какие-то решения», — сказала Кнайсль.

Экс-глава МИД Австрии подчеркнула, что на RT оказывается сильное давление.

«В апреле 2020-го мне предложили присоединиться к RT в качестве комментатора, в 2009—2010 годах я давала интервью RT International и всегда с интересом смотрела ваши репортажи, когда выпадала такая возможность. Сожалею о том давлении, с которым вы сейчас сталкиваетесь», — заявила Кнайсль.

По её словам, в плюралистическом глобальном сообществе, которое декларируется многими странами ЕС, должен присутствовать «широкий спектр мнений, даже таких, с которыми не согласны».

Кнайсль добавила, что ей редко доводилось работать с такой профессиональной командой, как RT.

«Я не знаю других редакций, где над текстами работают так старательно. Будь то английское, немецкое, арабское или французское направление в рамках группы RT, работа с вами всегда доставляла удовольствие — на личном и профессиональном уровне», — сказала она.

Ранее руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила, что YouTube удалил без права восстановления RT DE и DFP.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя удаление каналов, отметила, что это «настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия». Также Симоньян заявила, что немецкие YouTube-каналы RT были удалены под надуманным предлогом.