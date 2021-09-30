В ВОЗ назвали основную причину смертности в трудоспособном возрасте

Руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Кремлин Викрамасингхе рассказал, что НИЗ остаются самым большим риском для людей и в годы пандемии COVID-19.

Об этом он сообщил в беседе с «Известиями».

«Более двух третей случаев от общего количества смертей вызваны неинфекционными заболеваниями либо на фоне ковида, либо без него. Важен и вопрос о преждевременной смертности — наступающей до 70-летнего возраста, то есть ещё в трудоспособном возрасте. В этой ситуации более 80% случаев вызвано неинфекционными заболеваниями», — отметил Викрамасингхе.

При этом, по его словам, уровень смертности среди мужского населения выше, чем среди женского, что характерно для всех стран.

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