Глава Пентагона рассказал о находящихся в Таджикистане афганских военных
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС.
На слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США по делам вооружённых сил конгрессмен Остин Скотт заявил, что, согласно его данным, 145 военнослужащих афганских ВВС на данный момент находятся в Таджикистане.
«Мы должны вывезти их из Таджикистана», — сказал Скотт.
Остин ответил, что Пентагон запросит информацию о ситуации с целью понять, можно ли продвинуться в этом вопросе.
«Я разделяю ваше беспокойство», — добавил он.
Ранее Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам ВС сената конгресса США заявил, что военное ведомство не имеет планов возвращения американских военных в Афганистан.