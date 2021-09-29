Глава Пентагона рассказал о находящихся в Таджикистане афганских военных

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Министр обороны США Ллойд Остин заявил о находящихся в Таджикистане военнослужащих ВВС Афганистана и пообещал помочь с их переброской в Соединённые Штаты.
Глава Пентагона рассказал о находящихся в Таджикистане афганских военных
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС.

На слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США по делам вооружённых сил конгрессмен Остин Скотт заявил, что, согласно его данным, 145 военнослужащих афганских ВВС на данный момент находятся в Таджикистане.

«Мы должны вывезти их из Таджикистана», — сказал Скотт.

Остин ответил, что Пентагон запросит информацию о ситуации с целью понять, можно ли продвинуться в этом вопросе.

«Я разделяю ваше беспокойство», — добавил он.

Ранее Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам ВС сената конгресса США заявил, что военное ведомство не имеет планов возвращения американских военных в Афганистан.

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