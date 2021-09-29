В ООН прокомментировали пуск КНДР гиперзвуковой ракеты

В ООН выразили обеспокоенность в связи с пуском гиперзвуковой ракеты со стороны Северной Кореи. Об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

Reuters