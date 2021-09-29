В ООН прокомментировали пуск КНДР гиперзвуковой ракеты
- Reuters
«Мы, очевидно, видели эти вызывающие беспокойство сообщения, остаёмся привержены тому, что единственный путь для Корейского полуострова — это дипломатическое взаимодействие сторон», — приводит ТАСС заявление.
Ранее стало известно о проведении Северной Кореей испытаний новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8».
Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что запуск снаряда не должен встать на пути политического процесса по денуклеаризации Корейского полуострова.