В ООН прокомментировали пуск КНДР гиперзвуковой ракеты

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В ООН выразили обеспокоенность в связи с пуском гиперзвуковой ракеты со стороны Северной Кореи. Об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.
В ООН прокомментировали пуск КНДР гиперзвуковой ракеты
  • Reuters

«Мы, очевидно, видели эти вызывающие беспокойство сообщения, остаёмся привержены тому, что единственный путь для Корейского полуострова — это дипломатическое взаимодействие сторон», — приводит ТАСС заявление.

Ранее стало известно о проведении Северной Кореей испытаний новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8».

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что запуск снаряда не должен встать на пути политического процесса по денуклеаризации Корейского полуострова.

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