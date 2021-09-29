В Пентагоне заявили о бессмысленности дальнейшего нахождения войск США в Афганистане

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Продление сроков пребывания армии США в Афганистане и сохранение базы Баграм под американским контролем не имело смысла, заявил министр обороны страны Ллойд Остин.
В Пентагоне заявили о бессмысленности дальнейшего нахождения войск США в Афганистане
  • AP

«Что же касается завершения миссии, то моё суждение по-прежнему заключается в том, что продление [сроков пребывания американского воинского контингента в Афганистане] за пределы конца августа поставило бы под значительную угрозу наших людей и нашу миссию», — цитирует ТАСС слова Остина на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса США.

По его словам, оборона Баграма не способствовала выполнению боевой задачи — защите американского посольства в Кабуле.

Он уточнил, что продолжение пребывания на базе в Баграме означало было продолжение ведения войны в Афганистане.

Ранее Остин заявил, что Пентагон не имеет планов возвращения американских военных в Афганистан.

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