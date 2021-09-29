Военные ведомства России и Пакистана подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества

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Представители оборонных ведомств России и Пакистана подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества, заявил замминистра обороны России Александр Фомин по итогам заседания двустороннего военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности, проведённого в Исламабаде.
Военные ведомства России и Пакистана подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества
  • Reuters

«Во время переговоров была дана положительная оценка динамично развивающимся взаимовыгодным отношениям в военной области и было подтверждено стремление максимально эффективно задействовать наработанный потенциал для укрепления военного сотрудничества», — отметил Фомин.

Он также сказал, что поступательное развитие отношений между двумя странами и военными ведомствами — важный фактор обеспечения региональной стабильности.

Участники заседания также оценили ситуацию в Афганистане.

«Широкий спектр вопросов, связанный с военно-политической обстановкой в Афганистане, обсуждался в углублённом и конструктивном ключе», — уточнил Фомин.

Он добавил, что тема Афганистана — один из наиболее важных вопросов в политической повестке дня, в связи с чем развитие конструктивных отношений между Россией и Пакистаном является важным фактором обеспечения региональной стабильности.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан рассказал RT о переговорах с российскими властями по вопросу урегулирования ситуации в Афганистане.

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