Член СДПГ назвал удаление на YouTube канала RT DE агрессией против СМИ

Удаление каналов RT DE и Der Fehlende Part на YouTube следует рассматривать в качестве акта цензуры, заявил публицист, член партии СДПГ и бывший депутат бундестага Альбрехт Мюллер.

«Это, конечно же, надо однозначно рассматривать как цензуру, как агрессию против СМИ, чей голос — голос критики. Так что мы в Германии должны быть рады тому, что этот голос критики существует», — сказал он.

По словам Мюллера, несмотря на то что YouTube является американской платформой, этот шаг, вероятнее всего, был согласован с властями ФРГ.

«Хоть это дело рук американской стороны, ведь YouTube родом оттуда, но это определённо согласовано с германскими ведомствами», — добавил публицист.

Ранее руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова сообщила, что YouTube удалил без права восстановления RT DE и DFP.

По словам представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, власти Германии не имеют отношения к удалению YouTube без возможности восстановления двух немецких каналов RT — RT DE и Der Fehlende Part, решение принято исключительно видеохостингом.