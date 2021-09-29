Немецкий политик Виммер прокомментировал удаление YouTube-каналов RT DE

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Немецкий политик, экс-заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывший статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Вилли Виммер прокомментировал удаление сервисом YouTube каналов RT DE.

Он назвал принятие таких мер «отравленным подарком ко Дню германского единства».

«Я могу лишь выразить своё сожаление. Я рассматриваю это как акт, который не
направлен на мир», — сказал Виммер.

Он отметил, что «если RT пользуется в Германии таким успехом, то это, по законом рыночной экономики, говорит в пользу RT».

«Всё это — ситуация боя, которую лично я считаю несоразмерной и неприемлемой. Очевидно, что такое развитие в Европе не в пользу пространства европейской свободы. Нужно чётко подчеркнуть, что тем самым всё медийное пространство
подвергается цензуре и манипуляции», — сказал политик.

По его словам, RT стал «составной частью европейской свободы прессы», и граждане «имеют право быть информированными и получать доступ к высококачественной журналистике в независимости от её происхождения».

Ранее в МИД назвали уместным принятие ответных симметричных мер в отношении немецких медиа в России. Дипломаты подчеркнули, что YouTube, потворствуя властям Германии, неправомочно удалил со своей платформы немецкоязычные каналы RT. В ведомстве расценили произошедшее как «акт беспрецедентной информационной агрессии». 

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