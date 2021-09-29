Глава Минюста Венгрии обвинила ЕС в двойных стандартах

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Глава Минюста Венгрии Юдит Варга обвинила ЕС в двойных стандартах на фоне миграционного кризиса.
Глава Минюста Венгрии обвинила ЕС в двойных стандартах
  • Reuters

Юдит Варга в посте в Facebook сравнила нынешнюю ситуацию с мигрантами в Литве с миграционной политикой Венгрии в 2015 году.

«Помним ли мы, что произошло в 2015 году, когда мы были первыми и почти единственными в Европе, кто встал на защиту наших границ? В то время западные леволиберальные политики и брюссельский «пузырь» протестовали против венгерских правил, и с тех пор эта тема не снималась с повестки дня», — написала глава Минюста Венгрии.

Европейский суд установил, что миграционная политика Венгрии нарушает европейское законодательство. При этом на аналогичные меры, принятые Литвой, Еврокомиссия никак не отреагировала, отметила Юдит Варга.

«Удивительно, но сторонники верховенства закона теперь молчат. Этот пример ещё раз доказывает, что европейские институты по-прежнему применяют двойные стандарты на беспрецедентном уровне», — заявила она.

В 2015 году Венгрия столкнулась с миграционным кризисом и закрыла границы с Хорватией и Сербией. 

Ранее стало известно, что власти Латвии потратили почти €500 тыс. на закупку колючей проволоки для 37-километрового забора на границе с Белоруссией, сооружение которого призвано противостоять нелегальной миграции.

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