Матвиенко отметила вклад Меркель в развитие российско-германских отношений

По заявлению спикера Совфеда Валентины Матвиенко, благодаря канцлеру Германии Ангеле Меркель отношения России и Германии позволяют странам по-прежнему обсуждать любые вопросы.

«Она сделала очень многое для сохранения отношений между нашими странами, по крайней мере на уровне, когда мы можем по-прежнему обсуждать абсолютно любые вопросы. Если с некоторыми нашими западными партнёрами взаимодействие уже, к сожалению, практически на нуле, то с Берлином дело обстоит совершенно иначе. И в этом, на мой взгляд, несомненно заслуга Меркель», — цитирует Матвиенко РИА Новости.

По итогам прошедших в Германии выборов Социал-демократическая партия Германии получила 25,7% голосов и 206 мест в бундестаге. Блок ХДС/ХСС показал худший результат в своей истории — 24,1% и 196 мест в парламенте.

Эксперты констатируют, что будущий политический курс Берлина во многом будет зависеть от того, какая коалиция сформирует большинство в бундестаге.