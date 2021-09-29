Блинкен обвинил Россию в блокировании проведения совещания ОБСЕ в Варшаве

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в срыве ежегодного совещания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам человеческого измерения, которое планировалось провести в Варшаве 27 сентября.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепартамента.

«К сожалению, совещание ОБСЕ по человеческому измерению в 2021 году не состоялось из-за решения правительства России заблокировать эту встречу», — отметил Блинкен.

Он выразил сожаление в связи с «попыткой российских властей заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека».

Он добавил, что Госдеп «не оставит без внимания нарушение прав человека в мире и продолжит делать всё возможное, чтобы привлечь к этой проблеме внимание мировой общественности».

Ранее зампредседателя Совбеза России, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью RT заявил, что отказ ОБСЕ направлять наблюдателей на выборы в Госдуму в России является попыткой заранее дискредитировать выборы.